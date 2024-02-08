Трубин – в основе. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Визелы

Сегодня, 8 февраля, состоится матч четвертьфинала Кубка Португалии "Визелы" против "Бенфики".

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе "орлов".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в текущем сезоне Примейры Анатолий провел 16 матчей, в которых пропустил 7 мячей и сыграл всухую в 9 поединках.

Матч "Визела" - "Бенфика" начнется в 22:45 по киевскому времени.