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Трубин – в основе. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Визелы

Наши за границей
Обновлено

Украинец выйдет в стартовом составе

Трубин – в основе. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Визелы

Фото: Instagram

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, состоится матч четвертьфинала Кубка Португалии "Визелы" против "Бенфики".

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе "орлов".

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Всего в текущем сезоне Примейры Анатолий провел 16 матчей, в которых пропустил 7 мячей и сыграл всухую в 9 поединках.

Матч "Визела" - "Бенфика" начнется в 22:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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