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Трубин в основе. Известен стартовый состав на матч против Визелы

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Украинец выйдет в стартовом составе

Трубин в основе. Известен стартовый состав на матч против Визелы

Фото: Instagram

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, состоится матч четвертьфинала Кубка Португалии "Визела" против "Бенфики".

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе команды.

Всего в текущем сезоне Примейры Анатолий провел 16 матчей, в которых пропустил 7 мячей и сыграл в сухую в 9 поединках.

Матч "Визела" - "Бенфика" начнется в 22:45 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин Визела
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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