Юлия Довбик: Артем мечтает играть за великий, легендарный клуб. Масштаба Реала, Милана, Манчестер Сити
Но пока что об этом рано говорить
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена украинского форварда "
"Еще рано о чем-то говорить. Да, конечно, это все очень активно обсуждается. Пресса из всех утюгов говорит, кто куда перейдет, но им нужно о чем-то говорить. Это их работа.
Но на самом деле, если мы говорим в семье, нет таких разговоров. Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать это давление, которое уже сейчас есть, очень и очень. Если ты проигрываешь, ты понимаешь, что ой-ой-ой, сейчас немного по-другому начнут говорить. Это нужно терпеть, дожить до конца сезона, и дальше будет предметнее.
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Конечно, мы все понимаем, что "Жирона" – это очень классный трамплин, как витрина магазина, и они все сейчас на этой витрине. Просто горячие пирожки, киевская перепичка. Самые популярные пирожки в "Жироне". Но рано об этом говорить.
Конечно, мы с ним смеемся дома. Но действительно очень сложно. У Артема есть мечта сыграть за великий, легендарный клуб. Условно говоря, "Милан", "Реал" Мадрид, "Манчестер Сити". Такого масштаба клубы. Он говорит: "если туда, то можно и до конца карьеры", – сказала Юлия Довбик.
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