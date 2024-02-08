Юлия Довбик: Артем мечтает играть за великий, легендарный клуб. Масштаба Реала, Милана, Манчестер Сити

Жена украинского форварда " Жироны " Артема Довбика Юлия рассказала о том, за какие клубы мечтает играть Артем.

"Еще рано о чем-то говорить. Да, конечно, это все очень активно обсуждается. Пресса из всех утюгов говорит, кто куда перейдет, но им нужно о чем-то говорить. Это их работа.

Но на самом деле, если мы говорим в семье, нет таких разговоров. Надо сначала понять, как закончится сезон, действительно ли удастся выдержать это давление, которое уже сейчас есть, очень и очень. Если ты проигрываешь, ты понимаешь, что ой-ой-ой, сейчас немного по-другому начнут говорить. Это нужно терпеть, дожить до конца сезона, и дальше будет предметнее.