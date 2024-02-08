Стали известны условия полноценного контракта Малиновского с Дженоа

Стали известны детали контракта украинского хавбека Руслана Малиновского с "Дженоа" после выкупа его контракта у "Марселя".

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Как сообщает TUTTOmercatoWEB, соглашение 30-летнего украинца с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Также источник подтверждает информацию, что сумма выкупа составила 7 миллионов евро.

Напомним, что на счету украинца в текущем сезоне Серии А два гола и два ассиста в 19-ти матчах.