Стали известны условия полноценного контракта Малиновского с Дженоа
Итальянский клуб выкупил контракт украинца у Марселя
Фото: Genoa CFC
Стали известны детали контракта украинского хавбека Руслана Малиновского с "Дженоа" после выкупа его контракта у "Марселя".
Как сообщает TUTTOmercatoWEB, соглашение 30-летнего украинца с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Также источник подтверждает информацию, что сумма выкупа составила 7 миллионов евро.
Напомним, что на счету украинца в текущем сезоне Серии А два гола и два ассиста в 19-ти матчах.
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Источник:Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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