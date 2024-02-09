Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/2 финала Кубка Португалии
"Орлы" в непростом матче одолели "Визелу"
instagram.com/anatoliytrubin81
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о победе своей команды над "Визелой" в четвертьфинальном матче Кубка Португалии (2:1).
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"Продолжаем наш путь. Счастлив быть частью этой команды", - написал украинец на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин отыграл полный матч за "орлов" и пропустил один гол. Также на его счету 2 сейва.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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