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Имереков покинул греческий клуб из-за войны в Украине

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Стороны досрочно расторгли контракт

Имереков покинул греческий клуб из-за войны в Украине

Фото: atromitosfc.gr

Новина українською

Украинский защитник Максим Имереков покинул греческий "Атромитос".

Как сообщает пресс-служба клуба, причина ухода 33-летнего футболиста - война в Украине. Он хочет быть поближе к родным. Теперь игрок находится в статусе свободного агента.

Имереков защищал цвета греков с лета 2023 года. В текущем сезоне Максим провел всего 10 матчей в разных турнирах без результативных действий. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Ранее была информация, что "Металлист 1925" заинтересован в подписании Имерекова.

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Источник:
atromitosfc.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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