Имереков покинул греческий клуб из-за войны в Украине

Украинский защитник Максим Имереков покинул греческий "Атромитос".

Как сообщает пресс-служба клуба, причина ухода 33-летнего футболиста - война в Украине. Он хочет быть поближе к родным. Теперь игрок находится в статусе свободного агента.

Имереков защищал цвета греков с лета 2023 года. В текущем сезоне Максим провел всего 10 матчей в разных турнирах без результативных действий. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.

Ранее была информация, что "Металлист 1925" заинтересован в подписании Имерекова.