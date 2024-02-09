Имереков покинул греческий клуб из-за войны в Украине
Стороны досрочно расторгли контракт
Фото: atromitosfc.gr
Украинский защитник Максим Имереков покинул греческий "Атромитос".
Как сообщает пресс-служба клуба, причина ухода 33-летнего футболиста - война в Украине. Он хочет быть поближе к родным. Теперь игрок находится в статусе свободного агента.
Имереков защищал цвета греков с лета 2023 года. В текущем сезоне Максим провел всего 10 матчей в разных турнирах без результативных действий. Его контракт с клубом действовал до лета 2024 года.
Ранее была информация, что "Металлист 1925" заинтересован в подписании Имерекова.
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Источник:atromitosfc.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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