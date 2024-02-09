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Агент Ильи Волошина: Перед переходом в Реал Ювентус удваивал сумму трансфера, предлагал лучшие условия

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Также было предложение от Боруссии Дортмунд

Агент Ильи Волошина: Перед переходом в Реал Ювентус удваивал сумму трансфера, предлагал лучшие условия

Фото: Twitter

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Агент 17-летнего украинского вратаря Мльи Волошина Максим Терещенко, который недавно подписал контракт с "Реалом", рассказал о том, что парнем также интересовались туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".

"СМИ писали, что им также интересовались "Бенфика" и "Спортинг", я об этом не знаю. Возможно, в клуб и поступали какие-то предложения.

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За дней 10 до подписания контракта с "Реалом" звонили из "Ювентуса" – приглашали на неделю, хотели также все показать. Они удваивали сумму трансфера, предлагали лучшие условия Илье, но мы даже не рассматривали этот вариант. Илья шел к этому долго, изучал язык, ему нравится Испания. Был вариант с "Боруссией", он в Германию не захотел, в Италию также", - сказал Терещенко.

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Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Илья Волошин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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