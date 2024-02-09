  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пластун – в Казахстане: Словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке
В тренде

Пластун – в Казахстане: Словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке

Наши за границей
Обновлено

Интервью давалось на русском

Пластун – в Казахстане: Словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский новичок "Ордабасы" Игорь Пластун дал первый комментарий пресс-службе казахстанского клуба.

Читайте такжеПластун перешел в клуб Беседина и Макаренко

"Ну, все замечательно. Перелет был хороший, просто прилетел поздно ночью, поэтому немного уставший был. Выспался, все замечательно - готов к работе, рад быть здесь, приветствовать всех болельщиков "Ордабасы". Начинаем работу.

В целом, знаешь, сейчас есть такое странное впечатление, потому что я уехал из Украины в 2016 году, и вот сейчас 2024-й - я словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке (интервью давал на русском - прим.), понимаешь всех людей вокруг. Это немного странно, но в то же время приятно.

Конечно же, Женю Макаренко и Тему Беседина я знаю достаточно давно - мы с ними в сборной пересекались. С Женей мы пересекались еще когда были детьми. Поэтому, конечно, рад их видеть. Пообщался с тренером. Все, в принципе, приветливо (встретили - прим.)", - сказал Пластун.

Отдельно стоит отметить, что на субботу, 10 февраля, у "Ордабасы" запланирован спарринг с российским "Факелом".

По теме
yellow-arrow
Президент Реала обратил внимание на Довбика
yellow-arrow
Коваленко снова остался в запасе Эмполи на очередной тур чемпионата Италии
yellow-arrow
Зажег. Безус с замены поучаствовал во всех трех голах Омонии. ВИДЕО
Игорь Пластун Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Ордабасы
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
09.02.2024 в 22:33
І це людина, за кар'єрою якого я спостерігав та переживав, як за українського легіонера, а воно малорос..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
download1 (huyersk)
09.02.2024 в 22:33
І це людина, за кар'єрою якого я спостерігав та переживав, як за українського легіонера, а воно малорос..
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.02.2024 в 21:47
Фу, воно ще й туповате.
Ответить
0
0
terber (ternopil)
09.02.2024 в 21:46
радості повні штани,який він радий розмовляти тією мовою що прийшли нищити вбивати його рідних,БРАВО
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости