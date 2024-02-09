Пластун – в Казахстане: Словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке
Интервью давалось на русском
фото из соцсетей
Украинский новичок "Ордабасы" Игорь Пластун дал первый комментарий пресс-службе казахстанского клуба.
"Ну, все замечательно. Перелет был хороший, просто прилетел поздно ночью, поэтому немного уставший был. Выспался, все замечательно - готов к работе, рад быть здесь, приветствовать всех болельщиков "Ордабасы". Начинаем работу.
В целом, знаешь, сейчас есть такое странное впечатление, потому что я уехал из Украины в 2016 году, и вот сейчас 2024-й - я словно снова возвращаюсь в эту атмосферу, когда все разговаривают на твоем языке (интервью давал на русском - прим.), понимаешь всех людей вокруг. Это немного странно, но в то же время приятно.
Конечно же, Женю Макаренко и Тему Беседина я знаю достаточно давно - мы с ними в сборной пересекались. С Женей мы пересекались еще когда были детьми. Поэтому, конечно, рад их видеть. Пообщался с тренером. Все, в принципе, приветливо (встретили - прим.)", - сказал Пластун.
Отдельно стоит отметить, что на субботу, 10 февраля, у "Ордабасы" запланирован спарринг с российским "Факелом".
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