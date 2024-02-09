Андрей Демченко: У Мудрика все получится - Роналду тоже год сидел в запасе в МЮ

Украинский главный тренер грузинского "Динамо" Батуми Андрей Демченко высказался об игре Михаила Мудрика в " Челси ".

– Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в "Челси"?

– На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.

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– Но Мудрик уже год в "Челси". Сколько уже можно ждать?

– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в "МЮ". Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.