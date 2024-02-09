Таловеров: Планирую подать вид на жительство в Чехии, но вижу себя только в футболке сборной Украины

Защитник ЛАСКа Максим Таловеров рассказал, что хочет выступать только за сборную Украины, несмотря на намерение получить постоянный вид на жительство в Чехии.

— Была информация, что ход с повторной арендой, а не сразу полноценный трансфер летом в ЛАСК - это твое пожелание, чтобы получить право постоянного места жительства в Чехии после 5 лет пребывания в стране. Можете подтвердить/опровергнуть это?

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— Да, по законам Чехии есть такое право, что через 5 лет в стране я могу получить постоянный вид на жительство. Меня сейчас с Чехией связывает многое, поскольку я там хорошо адаптировался, знаю культуру, знаю язык, систематически выплачиваю большие налоги. Летом планирую подавать документы и это мне позволит в первую очередь находиться в Чехии больше, чем 180 дней в году. И не будет необходимости оформлять визу после приезда туда.

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У меня там много друзей, много знакомых, очень люблю эту страну. Но на самом деле это не имеет ничего общего с получением гражданства, поэтому не знаю, почему это вызвало такой резонанс в медиа.

— Учитывая максимальное приближение к дебюту за взрослую сборную Украины в официальном матче, были ли в последнее время какие-то новые шаги со стороны чешской федерации, несмотря на твой отказ играть за их U-21?

— Какие бы ни были шаги со стороны федерации Чехии, лично я себя вижу только в футболке национальной сборной Украины. Это даже не обсуждается. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

— Какие ожидания от плей-офф отбора Евро-2024, как оцениваешь соперников?

— Это одни из важнейших матчей этого года в целом и важнейшие этого сезона для сборной. Партнеры по сборной и тренеры говорили, что на этом уровне уже нет каких-то легких или тяжелых соперников, каждая игра сложная. Я это знаю и по клубному уровню, и по уровню U-21. Абсолютно без разницы - каждая игра очень тяжелая.

Уверен, что на уровне сборных каждая команда еще более конкурентная. Ожидания, что все встречи будут сложными, а наша команда будет делать все возможное и невозможное, чтобы достичь того, что мы хотим. Будем делать все. Каждый из соперников тоже заслужил выйти в плей-офф - это значит, что они очень сильны. Будем готовиться и верить в лучшее.