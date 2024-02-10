Тренер Сандерленда – о Русине: Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка
В следующих матчах у украинца будет шанс сыграть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сандерленда" Майкл Билл прокомментировал игру украинского форварда команды Назария Русина:
“По моему мнению, он подходит для игры в атакующей тройке. Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка. Было бы несправедливо с моей стороны говорить, что Наз – просто девятка, потому что ему нравится широко атаковать, он любит идти в дриблинг. У него действительно хорошая энергия.
Безусловно, вы увидите Русина в следующих трех матчах”, – сказал Билл.
В этом сезоне на счету украинца два гола и один ассист в 14 матчах Чемпионшипа. В настоящее время команда находится на восьмом месте на расстоянии одного зачетного пункта от зоны плей-офф.
В период с 10 по 17 февраля "черные коты" проведут сразу три матча чемпионата: против "Плимута", "Хаддерсфилда" и "Бирмингема".
Популярное сейчас
- Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля
- Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024
- Ювентус, Милан и Интер объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А
- Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО