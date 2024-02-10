Тренер Сандерленда – о Русине: Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка

Главный тренер "Сандерленда" Майкл Билл прокомментировал игру украинского форварда команды Назария Русина:

“По моему мнению, он подходит для игры в атакующей тройке. Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка. Было бы несправедливо с моей стороны говорить, что Наз – просто девятка, потому что ему нравится широко атаковать, он любит идти в дриблинг. У него действительно хорошая энергия. Безусловно, вы увидите Русина в следующих трех матчах”, – сказал Билл.

В этом сезоне на счету украинца два гола и один ассист в 14 матчах Чемпионшипа. В настоящее время команда находится на восьмом месте на расстоянии одного зачетного пункта от зоны плей-офф.

В период с 10 по 17 февраля "черные коты" проведут сразу три матча чемпионата: против "Плимута", "Хаддерсфилда" и "Бирмингема".