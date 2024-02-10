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Таловеров – о своем возможном трансфере: Мой хороший друг в Лондоне там сам скучает

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Большие цели у защитника

Таловеров – о своем возможном трансфере: Мой хороший друг в Лондоне там сам скучает

lask.at

Новина українською

Центральный защитник ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал возможный свой дальнейший трансфер из австрийской команды.

“Сейчас только официально перешел в ЛАСК, дайте мне сначала этим трансфером насладиться, а потом будем думать о других переходах.

А если серьезно, то мой хороший друг в Лондоне там сам скучает, было бы классно к нему присоединиться (Михаил Мудрик – прим.). Но опять же, это такие великие мечты, великие цели. Думаю каждый футболист хотел бы поиграть минимум в топ-5 лигах. Максимум – это АПЛ.

Это одна столь большая цель, но понимаю, что впереди еще много маленьких шагов, чтобы достичь ее. Не хочется загадывать заранее, а хочется думать о следующих матчах за ЛАСК. Думаю, если буду сфокусирован на следующих играх, то это мне больше поможет, чем если буду думать, в какой следующий клуб перейти.

Таких мнений вообще нет. Думаю о матчах ЛАСК и выходе на Евро со сборной Украины”, - сказал Таловеров.

В этом сезоне защитник сыграл в 21 матче за ЛАСК. Из них пять раз выходил на поле в поединках группового этапа Лиги Европы, забив один гол.

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Tibuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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