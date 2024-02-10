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"Центральный защитник, опорный полузащитник": Таловеров рассказал, на какой позиции ему комфортно играть

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"Центральный защитник, опорный полузащитник": Таловеров рассказал, на какой позиции ему комфортно играть

УАФ

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Центрбек ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров рассказал, какая позиция на поле наиболее удобна для него.

“Всю свою жизнь я играл центрального защитника, поэтому на этой позиции чувствую себя комфортнее просто потому, что у меня больше опыта. Хотя зависит от тренера, от его стиля игры.

Поскольку он меня видит на позиции опорного полузащитника, и если это защитный хавбек, который может начинать атаки – то я себя достаточно комфортно чувствую в центре. Современный футбол очень быстро меняется и нужно быстро приспосабливаться к новым требованиям.

Но можете спросить любого футболиста – для нас важнее всего играть и получать игровые минуты. Чем больше их, тем лучше. Не можем сказать, что на какой-нибудь позиции удобнее. Счастливы, когда выходим на поле и получаем больше игрового времени.

Когда играю левого центрбека – наслаждаюсь, когда правого центрбека – тоже наслаждаюсь. Тренеры также видят, где нам на какой-то позиции лучше. Наша задача – приспособиться и продемонстрировать свой лучший футбол”, - сказал Таловеров.

Отметим, что Максим в прошлом ноябре получил свой дебютный вызов в Национальную сборную Украины. Он провел сборы под руководством Сергея Реброва и сыграл один тайм в спарринг-поединке против "Лехии Гданьск".

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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