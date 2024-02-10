Дмитрий Мельниченко: Такие базы, как у нас в Украине, пожалуй, только в Реал Мадрида и Барселоны

Дмитрий Мельниченко рассказал о том, какой уровень футбольной инфраструктуры между "Жироной" и в академиях "Динамо Киев" и "Руха":

"Чем академии "Динамо" и "Руха" отличаются от "Жироны"? Ну, во-первых, это инфраструктура. Такие базы, как у нас в Украине, я очень-очень редко встречаю. Пожалуй, только в таких топ командах, как "Реал Мадрид", "Барселона" и так далее. А если брать по футбольным принципам, то это то, как они работают, на каких скоростях, с какой самоотдачей".

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Напомним, 19-летний полузащитник Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону Б" осенью 2023 года, контракт рассчитан до конца сезона 2024/25.