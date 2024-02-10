Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити

Закончился поединок между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" со счетом 2:0 в пользу подопечных Гвардиолы. Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил худшую оценку среди игроков стартового состава. Порталы Sofascore и Whoscored выставили игроку балл 6.1 и 5.9 соответственно.

Украинский защитник не дал Фодену создать много моментов, однако и в целом не был сильно вовлечен в защитные действия. На его счету 3 выноса и одна выигранная дуэль из восьми. Точность передач Виталия составила 84%, за игру он сделал 47 касаний мяча. Кроме того, фулбек имел две попытки дриблинга, одна из которых оказалась удачной.

Миколенко провел свой 24-й матч за "ирисок". За это время он отметился двумя забитыми мячами со средней оценкой от sofascore в 7.04.