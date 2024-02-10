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Довбик и Цыганков - в старте на матч с Реалом

Наши за границей

Борьба за первую строчку в чемпионате

Довбик и Цыганков - в старте на матч с Реалом

Жирона

Новина українською

Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут с первых минут на матч против мадридского "Реала". Команды поборются за первую строчку в чемпионате на "Сантьяго Бернабеу".

Украинский форвард несмотря на повреждение сыграет в старте. Для него это будет 24-й поединок в составе "Жироны". Виктор проводит 22-й матч в текущем сезоне.

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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