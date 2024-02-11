Зинченко: Я готов играть где угодно, даже в воротах

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, как проходят чемпионские гонки АПЛ и о грядущем матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Очень сложно сказать, какие команды будут бороться за чемпионство, поскольку Английская Премьер-лига - самая напряженная лига в мире, и нам нужно сосредоточиться на своей игре и сделать все возможное, чтобы добиться успеха.

"Арсенал" не проиграл командам "Большой шестерки" в АПЛ в этом сезоне, а "Ливерпуль" стал последним из них, который уступил "канонирам". В чем секрет вашего успеха?

Речь идет не только о "большой шестерке", каждая игра сложная, и нам нужно адаптироваться к каждому сопернику и быть готовыми к каждому из них.

Ты умеешь играть и на позиции левого защитника, и в центре полузащиты. Насколько комфортно адаптироваться к разным ролям?

Я много раз отвечал на эти вопросы, но скажу, что где бы меня ни увидел мой тренер, я готов играть где угодно, даже в воротах.

О матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту"

Это сложная команда, и я уверен, что наша команда способна пройти через это, и наш менеджер со своей командой будут знать, что делать

О полуфинальном матче против Боснии и Герцеговины

В плей-офф каждая команда сильна, поэтому сейчас нельзя недооценивать ни одну команду, нам нужно показать свой лучший футбол и продолжать.

Напомним, за этот сезон Зинченко сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.