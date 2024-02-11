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Не успел восстановиться. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма

Наши за границей

Одно из многочисленных лондонских дерби

Не успел восстановиться. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24 тура чемпионата Англии "Арсенал" приедет в гости к "Вест Хэму". Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

Предыдущий матч против “Ливерпуля” украинец не смог доиграть до конца. Он был заменен в перерыве, потом стало известно, что причиной этого стала травма.

Перед этим поединком "канониры" занимают третье место в турнирной таблице, а "Вест Хэм" идет восьмым. Между командами разрыв составляет 13 очков.

Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
11.02.2024 в 15:10
Знову будуть страждать без Зміни. Моес припаркує автобус
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
11.02.2024 в 15:10
Знову будуть страждать без Зміни. Моес припаркує автобус
Ответить
0
0

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