Не успел восстановиться. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма
Одно из многочисленных лондонских дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 24 тура чемпионата Англии "Арсенал" приедет в гости к "Вест Хэму". Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2024
???? Gabriel makes 150th appearance
???? Kiwior in at left back
???? Trossard returns to starting line-up
Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/iEpmdlGzhj
Предыдущий матч против “Ливерпуля” украинец не смог доиграть до конца. Он был заменен в перерыве, потом стало известно, что причиной этого стала травма.
Перед этим поединком "канониры" занимают третье место в турнирной таблице, а "Вест Хэм" идет восьмым. Между командами разрыв составляет 13 очков.
Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Популярное сейчас
- "Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Комментарии 1