Не успел восстановиться. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма

В рамках 24 тура чемпионата Англии "Арсенал" приедет в гости к "Вест Хэму". Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

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???? Gabriel makes 150th appearance

???? Kiwior in at left back

???? Trossard returns to starting line-up



Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/iEpmdlGzhj — Arsenal (@Arsenal) February 11, 2024

Предыдущий матч против “Ливерпуля” украинец не смог доиграть до конца. Он был заменен в перерыве, потом стало известно, что причиной этого стала травма.

Перед этим поединком "канониры" занимают третье место в турнирной таблице, а "Вест Хэм" идет восьмым. Между командами разрыв составляет 13 очков.

Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.