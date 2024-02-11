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Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба

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Очередной шедевральный выстрел с дальней дистанции

Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Малиновский забивает в ворота своего бывшего клуба. "Дженоа" сравнивает счет против "Аталанты" на 51-й минуте.

Руслан удачно обыгрался в стенку с Баделем, а затем сделал то, что умеет лучше всего. Мощный удар с дальней дистанции и гол.

Для украинского полузащитника этот забитый мяч стал третьим, после того, как он присоединился к генуэзцам.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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download1 (huyersk)
11.02.2024 в 20:45
Насолоджуйся, Гасп! Подарунок від старого друга, ахаххах!
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
11.02.2024 в 20:45
Насолоджуйся, Гасп! Подарунок від старого друга, ахаххах!
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.02.2024 в 20:20
Норм, для гасперіні екскюзивно)
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