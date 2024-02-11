Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба

Малиновский забивает в ворота своего бывшего клуба. "Дженоа" сравнивает счет против "Аталанты" на 51-й минуте.

Руслан удачно обыгрался в стенку с Баделем, а затем сделал то, что умеет лучше всего. Мощный удар с дальней дистанции и гол.

Для украинского полузащитника этот забитый мяч стал третьим, после того, как он присоединился к генуэзцам.