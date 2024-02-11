Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба
Очередной шедевральный выстрел с дальней дистанции
Getty Images / Global Images Ukraine
Малиновский забивает в ворота своего бывшего клуба. "Дженоа" сравнивает счет против "Аталанты" на 51-й минуте.
Руслан удачно обыгрался в стенку с Баделем, а затем сделал то, что умеет лучше всего. Мощный удар с дальней дистанции и гол.
Для украинского полузащитника этот забитый мяч стал третьим, после того, как он присоединился к генуэзцам.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
11.02.2024 в 20:45
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Украинская Правда: Новоназначенный командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
- Чжилей сменил фаворита в противостоянии Усик-Фьюри
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Известны оценки украинцев за матч Реал - Жирона
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2