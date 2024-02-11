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Трубин сыграет в матче против Витории

Наши за границей

Железный игрок стартовой 11-ки

Трубин сыграет в матче против Витории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Витория". Украинский кипер 28-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 23 гола и 11 раз оставил ворота сухими.

Его команда идет второй в Примейре, до лидера чемпионата "Спортинга" - 1 балл. "Витория" занимает 5-ю строчку.

Поединок начнется в 22:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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