Трубин сыграет в матче против Витории
Железный игрок стартовой 11-ки
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Витория". Украинский кипер 28-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 23 гола и 11 раз оставил ворота сухими.
Его команда идет второй в Примейре, до лидера чемпионата "Спортинга" - 1 балл. "Витория" занимает 5-ю строчку.
Поединок начнется в 22:30. Следите за событиями в нашей
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#VSCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/39eZIh0eqk— SL Benfica (@SLBenfica) February 11, 2024
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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