Трубин сыграет в матче против Витории

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Витория". Украинский кипер 28-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 23 гола и 11 раз оставил ворота сухими.

Его команда идет второй в Примейре, до лидера чемпионата "Спортинга" - 1 балл. "Витория" занимает 5-ю строчку.