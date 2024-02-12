Известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Украинский вратарь сделал 4 сейва
Getty Images / Global Images Ukraine
11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" на выезде встречалась с "Виторией" Гимараеш. Игра завершилась результативной ничьей - 2:2.
Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин отыграл весь поединок, 30 раз дотронулся до мяча и совершил 4 сейва. Кроме двух пропущенных голов, он отдал 12 точных передач из 18 (67%), а также дважды вынес мяч.
По итогам встречи статистический портал WhoScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Лучшим игроком поединка стал автор двух ассистов в составе "Бенфики" Анхель Ди Мария (7.8).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:whoscored
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин пропустил два гола от Витории, но Бенфика не проиграла
- КАН. Нигерия – Кот-д'Ивуар 1:2. Триумф хозяев турнира
- Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой
- Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн