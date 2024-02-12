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Известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

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Украинский вратарь сделал 4 сейва

Известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" на выезде встречалась с "Виторией" Гимараеш. Игра завершилась результативной ничьей - 2:2.

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Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин отыграл весь поединок, 30 раз дотронулся до мяча и совершил 4 сейва. Кроме двух пропущенных голов, он отдал 12 точных передач из 18 (67%), а также дважды вынес мяч.

По итогам встречи статистический портал WhoScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. Лучшим игроком поединка стал автор двух ассистов в составе "Бенфики" Анхель Ди Мария (7.8).

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Источник:
whoscored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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