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Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности

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Украинец готов бороться за место в составе мадридцев

Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает испанская пресса.

Согласно их данным, 25-летний украинец и клуб достигли соглашения о продлении договора на 3 года. Действующий контракт Андрея рассчитан до лета 2025 года.

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Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие со стороны главного тренера Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Лунин провел 16 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 голов, 7 раз сохранял ворота "сухими".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Realmadrid Confidencial
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
12.02.2024 в 13:28
Якщо це так, то він повний дурак. В 2026 році вже ніякого Анчелотті в команді не буде. І якщо він зараз грає, які гарантіїї, що Куртуа не буде стоять в наступному сезоні поки повністю не відійде від травми і увійде в ігровий ритм.
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Комментарии 2
Romanik2806 (Киев)
12.02.2024 в 13:28
Якщо це так, то він повний дурак. В 2026 році вже ніякого Анчелотті в команді не буде. І якщо він зараз грає, які гарантіїї, що Куртуа не буде стоять в наступному сезоні поки повністю не відійде від травми і увійде в ігровий ритм.
Ответить
0
1
FerunNiick
12.02.2024 в 13:00
Де Ви тут побачили подробиці...
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1
0

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