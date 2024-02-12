Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
Украинец готов бороться за место в составе мадридцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает испанская пресса.
Согласно их данным, 25-летний украинец и клуб достигли соглашения о продлении договора на 3 года. Действующий контракт Андрея рассчитан до лета 2025 года.
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Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие со стороны главного тренера Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне Лунин провел 16 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 голов, 7 раз сохранял ворота "сухими".
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Источник:Realmadrid Confidencial
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Romanik2806 (Киев)
12.02.2024 в 13:28
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