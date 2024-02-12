Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности

Украинский голкипер Андрей Лунин продлит контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает испанская пресса.

Согласно их данным, 25-летний украинец и клуб достигли соглашения о продлении договора на 3 года. Действующий контракт Андрея рассчитан до лета 2025 года.

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Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие со стороны главного тренера Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Лунин провел 16 матчей за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 голов, 7 раз сохранял ворота "сухими".