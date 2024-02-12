Тренер Довбика по физио: В Жироне Артем стал заметно более мощным
Дмитрий Чаповский рассказал о "физике" Артема
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Дмитрий Чаповский, персональный тренер по физподготовке нападающего "
– На данный момент Артем стал заметно более мощным. Он регулярно развивает очень высокую скорость на поле. Также, что хочу отметить, высокоскоростной бег стал тоже улучшаться. Он начал гораздо больше пробегать в высокоинтенсивном беге, если мы сравниваем, когда он играл в "Днепре-1" и когда он играет в "Жироне".
– То есть, рывков начал больше делать?
– Да, больше explosive efforts. Рывков, ускоряться, тормозить. Вот эти все explosive efforts. Мы можем разогнаться на максимальную скорость за 30 метров, а можем разогнаться за 20 метров, например. Такие показатели выросли.
Также объективный показатель по Довбику. Я его и всех своих игроков тестирую каждую неделю. Например, самый объективный показатель – это высота прыжка. Пол года назад у Артема прыжок был меньше на 11 сантиметров, чем сейчас. Это все данные, которые у меня есть в моем рабочем планшете.
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