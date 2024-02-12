Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ с Кристал Пелас
Украинец снова в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, состоится матч 24-го тура
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на поединок, но начнет матч в запасе.
Отметим, что UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Representing Chelsea. ????@ParimatchUK | #CFC | #PalChe pic.twitter.com/DUvqtIktik— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2024
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