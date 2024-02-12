Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ с Кристал Пелас

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 24-го тура АПЛ , в котором "Кристал Пелас" примет "Челси". Матч начнется в 22:00.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на поединок, но начнет матч в запасе.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.