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Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ с Кристал Пелас

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Украинец снова в запасе

Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ с Кристал Пелас

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 24-го тура АПЛ, в котором "Кристал Пелас" примет "Челси". Матч начнется в 22:00.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на поединок, но начнет матч в запасе.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик
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