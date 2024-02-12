Яремчук пропустил матч Валенсии из-за болезни
К следующему туру все должно быть нормально
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Как пишет Mundo Deportivo, Рубен Бараха не мог рассчитывать на 28-летнего нападающего, поскольку у него были насморк и температура.
В понедельник Яремчук уже вернулся в общую группу и ожидается, что он сыграет за "Валенсию" в матче с "Севилией" в следующем туре Ла Лиги.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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