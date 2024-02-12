Яремчук пропустил матч Валенсии из-за болезни

Украинский форвард " Валенсии " Роман Яремчук не появился на поле в матче чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:2) из-за болезни.

Как пишет Mundo Deportivo, Рубен Бараха не мог рассчитывать на 28-летнего нападающего, поскольку у него были насморк и температура.

В понедельник Яремчук уже вернулся в общую группу и ожидается, что он сыграет за "Валенсию" в матче с "Севилией" в следующем туре Ла Лиги.