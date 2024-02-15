Лунин попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов от УЕФА
Без вариантов
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА представил символическую сборную игроков недели
Свое законное место в воротах занял украинский голкипер "Реала" который провел выдающийся выездной матч 1/8 финала ЛЧ против "РБ Лейпциг" (0:1).
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Андрей помог своей команде удержать победу, совершив 9 сейвов.
Напомним, что ранее украинец
???? Mbappé spearheads this week's all-star team ⭐️#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2024
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