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Лунин попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов от УЕФА

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Лунин попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов от УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА представил символическую сборную игроков недели Лиги чемпионов.

Свое законное место в воротах занял украинский голкипер "Реала" который провел выдающийся выездной матч 1/8 финала ЛЧ против "РБ Лейпциг" (0:1).

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Андрей помог своей команде удержать победу, совершив 9 сейвов.

Напомним, что ранее украинец также попал в сборную недели от WhoScored.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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