Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 1/16 финала ЛЕ против Тулузы

Сегодня, 15 февраля, состоятся 8 матчей плей-офф раунда Лиги Европы , в одном из которых "Бенфика" примет "Тулузу".

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Ну и отметим, что всего в текущем сезоне Анатолий провел в составе "Бенфики" 29 матчей, в которых пропустил 25 мячей и сыграл всухую в 11 поединках.