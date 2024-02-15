Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 1/16 финала ЛЕ против Тулузы
Традиционно и ожидаемо
instagram.com/anatoliytrubin81
Сегодня, 15 февраля, состоятся 8 матчей плей-офф раунда
В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что всего в текущем сезоне Анатолий провел в составе "Бенфики" 29 матчей, в которых пропустил 25 мячей и сыграл всухую в 11 поединках.
???? JÁ HÁ ????????????????!#SLBTFC • #UEL pic.twitter.com/yWgQ3ukFaw— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- Лунин согласовал новый контракт с Реалом - СМИ раскрыли подробности
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн