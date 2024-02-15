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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 1/16 финала ЛЕ против Тулузы

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Традиционно и ожидаемо

Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 1/16 финала ЛЕ против Тулузы

instagram.com/anatoliytrubin81

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 февраля, состоятся 8 матчей плей-офф раунда Лиги Европы, в одном из которых "Бенфика" примет "Тулузу".

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Ну и отметим, что всего в текущем сезоне Анатолий провел в составе "Бенфики" 29 матчей, в которых пропустил 25 мячей и сыграл всухую в 11 поединках.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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