Почеттино - про Мудрика: Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ против "Манчестер Сити" высказался о форме украинского вингера лондонцев Михаила Мудрика, который две игры кряду провел в запасе и на поле не выходил.

"Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко.

Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба", – сказал Почеттино.