Почеттино - про Мудрика: Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться
Украинец два матча подряд просидел в запасе Челси
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Главный тренер "
"Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко.
Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба", – сказал Почеттино.
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится в субботу, 16 февраля, и начнется в 19:30.
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