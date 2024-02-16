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Почеттино - про Мудрика: Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться

Наши за границей
Обновлено

Украинец два матча подряд просидел в запасе Челси

Почеттино - про Мудрика: Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ против "Манчестер Сити" высказался о форме украинского вингера лондонцев Михаила Мудрика, который две игры кряду провел в запасе и на поле не выходил.

"Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко.

Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба", – сказал Почеттино.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится в субботу, 16 февраля, и начнется в 19:30.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
16.02.2024 в 18:40
Ось це Санта-барбара курить в сторонці!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
16.02.2024 в 18:40
Ось це Санта-барбара курить в сторонці!
Ответить
0
0

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