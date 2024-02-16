Marca: Дебаты по вратарю окончены. Лунин провел, вероятно, свой лучший матч за все время в Реале

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти окончательно убедился в правильности своего решения относительно первого вратаря команды, которым стал Андрей Лунин.

Украинец провел пять последних матчей в стартовом составе "сливочных", однако именно матч ЛЧ с "РБ Лейпциг", в котором Лунин сделал 9 сейвов и позволил своей команде увезти из Германии победу 1:0, стал последним и решающим аргументом для тренера.

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Об этом пишет авторитетная испанская Marca, разбирая матч "Реала" против "Лейпцига".

"Дебаты окончены. Лунин выигрывает, Кепа проигрывает. Украинец является основным вратарем Анчелотти и будет играть до конца Лиги и Лиги чемпионов до возвращения Куртуа. В матче против "Лейпцига" право собственности Лунина было подтверждено, и он с честью вышел из непростого матча. Украинский вратарь был тем, кто вытянул "Мадрид" в первом тайме, хотя ему и помог ассистент арбитра в моменте с незасчитанном голе в ворота "Реала" на 2-й минуте, и тем, кто позволил мадридцам удержать победу во втором тайме. Веротяно, это был его лучший матч за все время в "Реале", - пишет издание.

Напомним, что в этом сезоне 24-летний украинец провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 8 матчах отстоял на ноль.