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Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси

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Кто знает, смог бы Артета интегрировать украинца в свою команду

Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд высказался о переходе украинского вингера Михаила Мудрика зимой 2023 года в "Челси", а не в "Арсенал".

"Арсенал", наверное, благодарит свои счастливые звезды, что он решил перейти в "Челси" вместо них.

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С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым, мы все думали, он станет.

У него, очевидно, есть способности, но он просто не демонстрирует их", – заявил Шервуд для No Tippy Tappy Football.

Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Тим Шервуд Михаил Мудрик
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Источник:
Football Talk
Опубликовал: Михаил Черныш
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