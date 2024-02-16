Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси

Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд высказался о переходе украинского вингера Михаила Мудрика зимой 2023 года в "Челси", а не в " Арсенал ".

"Арсенал", наверное, благодарит свои счастливые звезды, что он решил перейти в "Челси" вместо них.

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С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым, мы все думали, он станет. У него, очевидно, есть способности, но он просто не демонстрирует их", – заявил Шервуд для No Tippy Tappy Football.

Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро.