Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси
Кто знает, смог бы Артета интегрировать украинца в свою команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд высказался о переходе украинского вингера Михаила Мудрика зимой 2023 года в "Челси", а не в "
"Арсенал", наверное, благодарит свои счастливые звезды, что он решил перейти в "Челси" вместо них.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым, мы все думали, он станет.
У него, очевидно, есть способности, но он просто не демонстрирует их", – заявил Шервуд для No Tippy Tappy Football.
Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Talk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 18-летний украинский футзалист погиб на войне против России
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтеру интересны позиции трех клубов-конкурентов. Пока что без изменений
- Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
- Мичел пошел в all-in и подставил Жирону. Алонсо подстроился и короновал Байер. Обзор топ-матчей уик-энда
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн