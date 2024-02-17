Английские СМИ предполагают, что Мудрик снова не будет играть в основе Челси
Украинский вингер постепенно вживается в роль запасного игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Standard предположили примерный стартовый состав "Челси" против "Манчестера Сити".
Как говорится в издании, в защите выйдут Мало Густо, Аксель Дисаси, Леви Колвилл и Бен Чилвелл. В полузащите стоит ожидать классическую тройку, в которую входят Мойзес Кайседо, Энцо Фернандес и Конор Галлахер. Аргентинский тренер продолжает игнорировать Михаила Мудрика, и, по информации издания, украинского вингера не стоит ожидать в основе против "Манчестера Сити". Отмечается, что последний раз Мудрик выходил в основе "Челси" 16 декабря. В нападении "синих" будут играть Николас Джексон, Рахим Стерлинг и Коул Палмер.
Напомним, сегодня в рамках 25-го тура АПЛ "Челси" сыграет против "Манчестер Сити" в 19:30.
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