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Английские СМИ предполагают, что Мудрик снова не будет играть в основе Челси

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Украинский вингер постепенно вживается в роль запасного игрока

Английские СМИ предполагают, что Мудрик снова не будет играть в основе Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Standard предположили примерный стартовый состав "Челси" против "Манчестера Сити".

Как говорится в издании, в защите выйдут Мало Густо, Аксель Дисаси, Леви Колвилл и Бен Чилвелл. В полузащите стоит ожидать классическую тройку, в которую входят Мойзес Кайседо, Энцо Фернандес и Конор Галлахер. Аргентинский тренер продолжает игнорировать Михаила Мудрика, и, по информации издания, украинского вингера не стоит ожидать в основе против "Манчестера Сити". Отмечается, что последний раз Мудрик выходил в основе "Челси" 16 декабря. В нападении "синих" будут играть Николас Джексон, Рахим Стерлинг и Коул Палмер.

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Напомним, сегодня в рамках 25-го тура АПЛ "Челси" сыграет против "Манчестер Сити" в 19:30.

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Источник:
https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-xi-vs-man-city-thiago-silva-injury-latest-confirmed-team-news-predicted-lineup-b1139605.html
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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