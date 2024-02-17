5-й футболист с украинским паспортом в команде Хацкевича. Полярус перешел в Заглембе

Футболист с украинским паспортом Артем Полярус стал игроком "Заглембе" из Сосновца. Об этом сообщают официальные ресурсы клуба.

Стороны подписали контракт до июня 2024г. Переход произошел на правах свободного агента.

До этого Полярус выступал за “Термалику”, записав в свой актив три гола в 13 матчах в текущем сезоне. За этот клуб Артём играл с марта 2022 года. До этого представлял цвета российских клубов "Ахмат" и "Химки" (с июля 2019), а также выступал за "Александрию" и "Динамо-2".

Добавим, что Полярус стал пятым футболистом с украинским паспортом в “Заглембе”. Также в команде, возглавляемой Александром Хацкевичем, находятся Алексей Шевченко, Алексей Быков, Артем Сухоцкий и Алексей Довгий.

На данный момент команда находится на последнем месте во втором дивизионе чемпионата Польши. Официальная часть сезона восстановится завтра матчем против "Прушкува".