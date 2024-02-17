  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию
В тренде

"Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию

Наши за границей

Жизнь в Приднестровье дала о себе знать?

"Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию

Фото: Instagram

UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист сборной Украины, “Динамо” и текущий вратарь греческой “Каламаты” Максим Коваль опубликовал противоречивую публикацию на своей странице в Instagram.

Вчера, 16 февраля, стало известно о смерти якобы оппозиционного российского политика Алексея Навального в тюрьме. Коваль решил сказать и свое слово, сделав репост публикации со словами Навальный погиб как герой! Путин живет как трусливая мразь”.

"Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию - изображение 1

Отметим, что Максим месяц назад покинул "Шериф". Этот клуб представляет молдавский Тирасполь. Этот город является столицей так называемой Приднестровской республики – оккупированной Россией части Молдовы.

Пока Коваль является полноценным футболистом "Арис" (Салоники), однако до конца сезона будет выступать за "Каламату" во втором дивизионе Греции.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд – Ливерпуль 1:4. Защитная клоунада со справедливым наказанием
yellow-arrow
Забарный на северо-востоке Англии. Ньюкасл - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене
Максим Коваль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости