"Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию

Бывший футболист сборной Украины, “Динамо” и текущий вратарь греческой “Каламаты” Максим Коваль опубликовал противоречивую публикацию на своей странице в Instagram.

Вчера, 16 февраля, стало известно о смерти якобы оппозиционного российского политика Алексея Навального в тюрьме. Коваль решил сказать и свое слово, сделав репост публикации со словами Навальный погиб как герой! Путин живет как трусливая мразь”.

Отметим, что Максим месяц назад покинул "Шериф". Этот клуб представляет молдавский Тирасполь. Этот город является столицей так называемой Приднестровской республики – оккупированной Россией части Молдовы.

Пока Коваль является полноценным футболистом "Арис" (Салоники), однако до конца сезона будет выступать за "Каламату" во втором дивизионе Греции.