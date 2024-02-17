Малиновский остался в запасе Дженоа на выездной матч против чемпиона Италии
Тяжелое испытание для команды Руслана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25 тура Серии А действующий чемпион "Наполи" встретится с "Дженоа". Украинец Руслан Малиновский остался в запасе "генуезцев".
Для полузащитника это первое за семь матчей появление в запасе. В общей сложности на его счету три гола и один ассист в 21 матче текущего чемпионата Италии.
Перед этим поединком “Наполи” идет на 10 месте чемпионата Италии, а “Дженоа” занимает 12 позицию. Между командами разрыв в шесть зачетных пунктов.
Встреча стартует в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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MaximSK (Киев)
17.02.2024 в 15:17
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