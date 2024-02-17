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Крутой гол Романа Безуса в матче чемпионата Кипра за Омонию. ВИДЕО

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У украинца 12 голов и 9 передач в 29 матчах сезона

Крутой гол Романа Безуса в матче чемпионата Кипра за Омонию. ВИДЕО

instagram.com/omonoiafootball

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Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился красивым голом в матче 26-го тура чемпионата Кипра против "Отеллоса", который принес его команде победу со счетом 1:0.

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У Безуса в этом сезоне теперь 12 голов и 9 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах за кипрскую команду.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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