  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
В тренде

Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти

Наши за границей

От Райо Вальекано

Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании продолжается матч 25-го тура чемпионата между "Реалом" и "Райо Вальекано". В основном составе "сливочных" вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Отыграть "насухо" украинцу не удалось. На 27-ой минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Реала" после просмотра VAR! Камавинга заблокировал удар Трехо рукой.

Рауль Де Томас реализовал одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча. Также можно смотреть видеоэфир.

Читайте такжеЛучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
По теме
yellow-arrow
Эвертон – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе
yellow-arrow
Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 19.02.2024
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости