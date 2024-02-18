Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
От Райо Вальекано
Getty Images / Global Images Ukraine
В Испании продолжается матч 25-го тура чемпионата между "Реалом" и "Райо Вальекано". В основном составе "сливочных" вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Отыграть "насухо" украинцу не удалось. На 27-ой минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Реала" после просмотра VAR! Камавинга заблокировал удар Трехо рукой.
Рауль Де Томас реализовал одиннадцатиметровый удар.
Отметим, что UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча. Также можно смотреть видеоэфир.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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