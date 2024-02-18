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"Лучшего фото сегодня не увидите". Жирона поделилась яркой фотографией с Довбиком и Цыганковым

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"Лучшего фото сегодня не увидите". Жирона поделилась яркой фотографией с Довбиком и Цыганковым

Жирона

Новина українською

Испанская "Жирона" в своих соцсетях поделилась фотографией, на которой изображены украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик.

"Лучшего фото сегодня не увидите" - подписала фотографию пресс-служба клуба.

Отметим, что Артем Довбик сейчас – один из лучших бомбардиров не только "Жироны", но и всего чемпионата Испании. Ближайший матч "Жирона" проведет завтра, 19-го февраля, против "Атлетика".

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Жирона
Опубликовал: Игорь Семйон
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