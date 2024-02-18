"Лучшего фото сегодня не увидите". Жирона поделилась яркой фотографией с Довбиком и Цыганковым
Заметные фигуры в команде
Жирона
Испанская "Жирона" в своих соцсетях поделилась фотографией, на которой изображены украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик.
"Лучшего фото сегодня не увидите" - подписала фотографию пресс-служба клуба.
No veuràs una foto millor en el dia d'avui. pic.twitter.com/75Li4fCFsw— Girona FC (@GironaFC) February 18, 2024
Отметим, что Артем Довбик сейчас – один из лучших бомбардиров не только "Жироны", но и всего чемпионата Испании. Ближайший матч "Жирона" проведет завтра, 19-го февраля, против "Атлетика".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Жирона
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
- ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
- 9 сейвов. Лунин - лучший игрок матча Лейпциг - Реал по версии WhoScored и SofaScore
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн