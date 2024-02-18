Стали известны оценки Лунина за матч Ла Лиги

Голкипер Андрей Лунин принял участие в игре 25-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" - "Реал". Украинец пропустил один гол с пенальти, а матч завершился вничью 1:1.

В этой игре Андрей отразил 2 удара, отдал 25 точных пасов (из 32) и не сумел с шести попыток выполнить хотя бы один точный лонгбол.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили действия Лунина на средние отметки 6,4 и 6,8 соответственно.