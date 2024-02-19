Лунин прокомментировал ничью Реала в матче Ла Лиги

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин высказался относительно поединка 25-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:1).

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"Продолжаем работать с командой! Спасибо за поддержку", - написал украинец на своей странице в Instagram.

К слову, что для Лунина это уже был 5-й матч в основе "сливочных" в рамках чемпионата. Всего в текущем сезоне 25-летний вратарь провел 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и еще в 8 встречах отстоял на "ноль".

Ранее стала известна оценка Андрея за игру против "Райо Вальекано".