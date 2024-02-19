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Лунин прокомментировал ничью Реала в матче Ла Лиги

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Андрей в этом матче пропустил мяч с пенальти

Лунин прокомментировал ничью Реала в матче Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин высказался относительно поединка 25-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:1).

Читайте такжеПримера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1. На три очка Бланкос не наиграли

"Продолжаем работать с командой! Спасибо за поддержку", - написал украинец на своей странице в Instagram.

К слову, что для Лунина это уже был 5-й матч в основе "сливочных" в рамках чемпионата. Всего в текущем сезоне 25-летний вратарь провел 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и еще в 8 встречах отстоял на "ноль".

Ранее стала известна оценка Андрея за игру против "Райо Вальекано".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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