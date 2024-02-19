Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика

Аналитическая программа SciSports, которая дает советы футболистам по трансферам, определила лучший следующий клуб для украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. Результатом исследования поделился портал Legioners.ua.

По мнению искусственного интеллекта, который используется в алгоритме SciSports, идеальным лучшим следующим клубом в карьере 23-летнего футболиста стал бы лондонский "Вест Хэм".

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В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за "Челси", в которых забил четыре мяча и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 40 миллионов евро.