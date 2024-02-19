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"Никогда не сдавайся", - Мудрик запостил в Инстаграм мотивационное фото из спортзала

Наши за границей

Украинец продолжает настойчиво работать над собой

"Никогда не сдавайся", - Мудрик запостил в Инстаграм мотивационное фото из спортзала

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает усердно работать над собой, не забывая делиться мыслями со своими поклонниками.

Так, Михаил запостил в Инстаграм фото из спортзала, добавив мотивационные слова.

"Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается", - подписал вингер фото, на котором он изображен также в мотивационной футболке с надписью "никогда не сдавайся".

Напомним, что сейчас украинец переживает не самый лучший отрезок в карьере – три матча АПЛ подряд он оставался в запасе "Челси" и на поле не выходил.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

"Никогда не сдавайся", - Мудрик запостил в Инстаграм мотивационное фото из спортзала - изображение 1
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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2024 в 19:39
Михайло, вірю в тебе. Але можливо треба переходити на тренерську роботу з фітнесу?
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1
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2024 в 19:39
Михайло, вірю в тебе. Але можливо треба переходити на тренерську роботу з фітнесу?
Ответить
0
1

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