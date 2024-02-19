"Никогда не сдавайся", - Мудрик запостил в Инстаграм мотивационное фото из спортзала
Украинец продолжает настойчиво работать над собой
Getty Images
Украинский вингер "
Так, Михаил запостил в Инстаграм фото из спортзала, добавив мотивационные слова.
"Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается", - подписал вингер фото, на котором он изображен также в мотивационной футболке с надписью "никогда не сдавайся".
Напомним, что сейчас украинец переживает не самый лучший отрезок в карьере – три матча АПЛ подряд он оставался в запасе "Челси" и на поле не выходил.
Ну и напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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