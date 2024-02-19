Эвертон сыграет с Кристал Пэлас. Миколенко традиционно выйдет в старте ирисок
26-й матч украинца в сезоне за Эвертон
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 февраля в рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Кристал Пэлас".
Поединок начнется в 22:00, и в стартовое составе "ирисок" уже традиционно выйдет украинцский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
Tonight's Toffees! ????#EVECRY pic.twitter.com/WsNVgc8IrK— Everton (@Everton) February 19, 2024
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