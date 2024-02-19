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Эвертон сыграет с Кристал Пэлас. Миколенко традиционно выйдет в старте ирисок

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26-й матч украинца в сезоне за Эвертон

Эвертон сыграет с Кристал Пэлас. Миколенко традиционно выйдет в старте ирисок

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 февраля в рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Кристал Пэлас".

Поединок начнется в 22:00, и в стартовое составе "ирисок" уже традиционно выйдет украинцский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Виталий Миколенко
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