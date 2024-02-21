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Цыганков: Нужно начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник

Наши за границей
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Жирона не выигрывает уже три матча

Цыганков: Нужно начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник

instagram.com/viktortsygankov

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия "Жироны" из трех матчей подряд без побед должна наконец завершиться. Так считает украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков.

“Нужно изменить нынешнюю ситуацию и начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник", – написал Цыганков в своем инстаграме.

Напомним, что "Жирона" набрала всего одно очко в последних трех матчах чемпионата Испании.

В понедельник команда Довбика и Цыганкова будет играть на своем поле с "Райо Вальекано". Матч начнется в 22.00.

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