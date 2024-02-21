Цыганков: Нужно начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник

Серия " Жироны " из трех матчей подряд без побед должна наконец завершиться. Так считает украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков.

“Нужно изменить нынешнюю ситуацию и начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник", – написал Цыганков в своем инстаграме.

Напомним, что "Жирона" набрала всего одно очко в последних трех матчах чемпионата Испании.

В понедельник команда Довбика и Цыганкова будет играть на своем поле с "Райо Вальекано". Матч начнется в 22.00.