Цыганков: Нужно начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник
Жирона не выигрывает уже три матча
instagram.com/viktortsygankov
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“Нужно изменить нынешнюю ситуацию и начать побеждать. Давайте сделаем это в понедельник", – написал Цыганков в своем инстаграме.
Напомним, что "Жирона" набрала всего одно очко в последних трех матчах чемпионата Испании.
В понедельник команда Довбика и Цыганкова будет играть на своем поле с "Райо Вальекано". Матч начнется в 22.00.
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