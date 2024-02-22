Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
Михаил активно помогает ВСУ
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Украинский вингер "
Об этом 23-летний футболист сообщил в Instagram, опубликовав фото, однако не вдаваясь в подробности.
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Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 25 матчей за "Челси", отметившись 4 голами и 3 ассистами, при этом три последних поединка "синих" Михаил провел в запасе.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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