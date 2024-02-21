Зинченко и другие игроки Арсенала получили именные смартфоны от Google, - ВИДЕО

Игроки лондонского " Арсенала " получили новенькие смартфоны Pixel от Google, который является одним из партнеров клуба.

"Вау", – так получил свой телефон и украинский защитник "канониров" Алекс Зинченко.

Интересно, что каждый игрок получил свой мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема "Арсенала" и инициалы игрока, которому был предназначен подарок.