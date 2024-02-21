Зинченко и другие игроки Арсенала получили именные смартфоны от Google, - ВИДЕО
Вау!
Фото: arsenal.com
Игроки лондонского "
"Вау", – так получил свой телефон и украинский защитник "канониров" Алекс Зинченко.
Интересно, что каждый игрок получил свой мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема "Арсенала" и инициалы игрока, которому был предназначен подарок.
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