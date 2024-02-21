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Зинченко и другие игроки Арсенала получили именные смартфоны от Google, - ВИДЕО

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Обновлено

Вау!

Зинченко и другие игроки Арсенала получили именные смартфоны от Google, - ВИДЕО

Фото: arsenal.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Игроки лондонского "Арсенала" получили новенькие смартфоны Pixel от Google, который является одним из партнеров клуба.

"Вау", – так получил свой телефон и украинский защитник "канониров" Алекс Зинченко.

Интересно, что каждый игрок получил свой мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема "Арсенала" и инициалы игрока, которому был предназначен подарок.

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