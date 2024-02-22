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В словацком клубе появится еще один украинец

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Форвард "Металлурга-2" перейдет в ДАК 1904

В словацком клубе появится еще один украинец

Фото: МФК Металург

Новина українською

Нападающий "Металлурга-2" Глеб Толок будет выступать за словацкий ДАК 1904 из Дунайской Стреды. Об этом утверждает Sport Arena.

18-летний футболист - самый молодой бомбардир дубля запорожцев. В текущем сезоне Толок провел 11 матчей во Второй лиге, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Ранее "Металлург-2" сообщил о снятии с розыгрыша чемпионата Украины сезона-2023/24. Запорожский городской совет уменьшил финансирование КП МФК "Металлург" на 2024 год. После этого содержать две профессиональные команды стало невозможно.

Напомним, в составе ДАК 1904 выступают двое украинцев - Тарас Качараба и Игорь Харатин. Также украинский специалист Глеб Платов работает в словацком клубе в качестве спортивного директора.

ДАК 1904 занимает 4-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги.

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ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Металлург-2 (Запорожье)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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