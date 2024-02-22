Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города

Авторитетное испанское издание AS влипло в скандал. Журналист ресурса Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале, посвященную голкиперам "Реала" Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине.

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В тексте значится, что Лунин родом из российского Краснодара. На самом деле Андрей родился в городе Красноград, который находится в Харьковской области.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Лунин провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов. Еще в 8 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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