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Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города

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Журналист не смог различить Красноград и Краснодар

Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное испанское издание AS влипло в скандал. Журналист ресурса Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале, посвященную голкиперам "Реала" Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине.

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В тексте значится, что Лунин родом из российского Краснодара. На самом деле Андрей родился в городе Красноград, который находится в Харьковской области.

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Напомним, в текущем сезоне 25-летний Лунин провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов. Еще в 8 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города - изображение 1
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Реал (Мадрид) Андрей Лунин AS
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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prom (Черкаssы)
22.02.2024 в 12:08
І шо? Народився в російському місті, а зараз грає за команду з португальського.
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Комментарии 1
prom (Черкаssы)
22.02.2024 в 12:08
І шо? Народився в російському місті, а зараз грає за команду з португальського.
Ответить
0
0

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