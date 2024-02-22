Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
Журналист не смог различить Красноград и Краснодар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное испанское издание AS влипло в скандал. Журналист ресурса Августин Мартин допустил грубую ошибку в своем материале, посвященную голкиперам "Реала" Кепе Аррисабалаге и Андрее Лунине.
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В тексте значится, что Лунин родом из российского Краснодара. На самом деле Андрей родился в городе Красноград, который находится в Харьковской области.
Напомним, в текущем сезоне 25-летний Лунин провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов. Еще в 8 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Источник:AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
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prom (Черкаssы)
22.02.2024 в 12:08
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