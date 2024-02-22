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Лунин: Новый контракт в Реале еще не предлагали - в этом случае первый шаг за клубом

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Голкипер рассказал о ситуации со своим контрактом

Лунин: Новый контракт в Реале еще не предлагали - в этом случае первый шаг за клубом

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о ситуации с текущем контрактом сторон.

"У меня остается полтора года контракта, и, я так думаю, что за эти полгода что-то должно произойти. Разговоров о новом контракте нет. Мне еще ничего не предлагали. Увидим, что будет дальше. Я никогда не задавал вопрос так, что я иду и точка. Сейчас я прилагаю все усилия, чтобы добиться успеха здесь.

Но в этом случае первый шаг за клубом. Я надеюсь, что все будет так, как должно быть. В разговоре c клубом я думаю, что услышу в каком статусе меня видят. Какие планы на меня есть", – сказал Лунин.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и 8 раз отстоял на ноль.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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