Лунин: Новый контракт в Реале еще не предлагали - в этом случае первый шаг за клубом

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал о ситуации с текущем контрактом сторон.

"У меня остается полтора года контракта, и, я так думаю, что за эти полгода что-то должно произойти. Разговоров о новом контракте нет. Мне еще ничего не предлагали. Увидим, что будет дальше. Я никогда не задавал вопрос так, что я иду и точка. Сейчас я прилагаю все усилия, чтобы добиться успеха здесь.

Но в этом случае первый шаг за клубом. Я надеюсь, что все будет так, как должно быть. В разговоре c клубом я думаю, что услышу в каком статусе меня видят. Какие планы на меня есть", – сказал Лунин.