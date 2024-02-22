Миколенко получил небольшое повреждение в минувшем матче АПЛ

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко получил небольшое повреждение в матче 25-го тура АПЛ против "Кристал Пелес" (1:1).

Как сообщил главный тренер команды Шон Дайч, у украинца был болезненный ушиб.

Впрочем, по словам тренера, это повреждение не должно повлиять на готовность Миколенко к игре 26-го тура чемпионата Англии против "Брайтона", которая пройдет 24 февраля.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний украинец провел 26 матчей за "ирисок", в которых забил 2 гола.