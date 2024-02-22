Миколенко получил небольшое повреждение в минувшем матче АПЛ
Но оно не должна помешать ему сыграть в следующем туре
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Как сообщил главный тренер команды Шон Дайч, у украинца был болезненный ушиб.
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Впрочем, по словам тренера, это повреждение не должно повлиять на готовность Миколенко к игре 26-го тура чемпионата Англии против "Брайтона", которая пройдет 24 февраля.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний украинец провел 26 матчей за "ирисок", в которых забил 2 гола.
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Источник:Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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