Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, как партнеры по команде в свое время посмеивались над украинцем из-за его бутс.

"У всех тогда были контракты с Nike, Adidas, Puma. А у меня как раз тогда закончился контракт с Nike и несколько месяцев я был без контракта, пробовал разные бутсы и в итоге остановился на Mizuno. Купил себе четыре пары, чтобы хватило на сезон.

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