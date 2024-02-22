Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге
Одно время Андрей играл в Mizuno
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, как партнеры по команде в свое время посмеивались над украинцем из-за его бутс.
"У всех тогда были контракты с Nike, Adidas, Puma. А у меня как раз тогда закончился контракт с Nike и несколько месяцев я был без контракта, пробовал разные бутсы и в итоге остановился на Mizuno. Купил себе четыре пары, чтобы хватило на сезон.
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В команде немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге. Не может быть, что игрок "Реала" играет в Mizuno. Смеялись также над тем, что я их купил за свои деньги, а не получил бесплатно за контракт", – рассказал Лунин.
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